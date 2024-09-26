В октябре Луна закроет собой планеты и звезды шесть раз

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них — Нептун, Сатурн и скопление Плеяды. Часть этих событий можно будет увидеть из России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В октябре произойдет шесть затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений.
В середине месяца, 14 и 15 октября, ожидаются затмения Луной Сатурна (с 19:04 мск до 23:11 мск) и Нептуна (с 18:11 мск до 21:57 мск). Первое увидят жители Юго-Восточной Азии и Африки, второе — Азии, Африки и России (в Сибири).
«19−20 октября (00:00 мск) произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления Плеяды при видимости в Африке, Азии и на юге Сибири. 21 октября — покрытие Луной звезды Эльнатх (Бета Тельца, с 11:27 мск до 15:38 мск), видимое в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. В России это затмение не наблюдается», — также уточнили астрономы.
Последнее затмение с участием Луны произойдет 31 октября в 09:00 мск: спутник Земли покроет звезду Спика. Это событие доступно для наблюдения в Европейской части России.