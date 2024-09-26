В октябре Луна закроет собой планеты и звезды шесть раз

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них — Нептун, Сатурн и скопление Плеяды. Часть этих событий можно будет увидеть из России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.