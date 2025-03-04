В Оксфордском университете нашли скрытую копию сонета Уильяма Шекспира

Преподаватель Лия Веронезе с факультета английского языка Оксфордского университета обнаружила редкую рукописную копию 116 сонета Уильяма Шекспира. Находка — вторая когда-либо найденная рукописная копия произведения, говорится на сайте вуза. Подробности приводятся в журнале The Review of English Studies.
Копия оказалась скрыта среди документов Элиаса Эшмола (1617−1692), основавшего Эшмолеанский музей искусства и археологии. Веронезе наткнулась на запись во время исследования для докторской диссертации, которое проводила в стенах Бодлианской библиотеки (относится к Оксфордскому университету). Сонет она заметила в сборнике, на страницах которого от руки были переписаны произведения разных авторов и на разные темы. По ее мнению, копию стиха не заметили раньше из-за правок в тексте, а также потому что имя Шекспира не упоминалось в связи со сборником в библиотечном каталоге, составленном еще в XIX веке.
Как уточнили в Оксфордском университете, к сонету добавили строку, чтобы подстроить его под музыку Генри Лоуза. Хоть правкам и нельзя дать однозначную трактовку, тот факт что Эшмол был роялистом и выступил за монархию в годы гражданской войны в XVII веке, придает сонету политическую окраску. В вузе считают, что найденная рукопись — пример того, как работы Шексипира переосмысляли в связи с актуальными проблемами.
Ранее сообщалось о том, что в здании гильдии Святого Георгия в Кингс-Линне (графство Норфолк) нашли старинный дверной проем, который, возможно, использовал и Уильям Шекспир. Сейчас в помещении находится старейший действующий театр королевства.
Художественный руководитель театра Тим Фитцхигэм считает находку ошеломительной. Арку построили до 1405 года. Изначально дверь вела в комнату, где члены гильдии переодевались перед пиршествами. Позже ее переоборудовали под гримерки для актеров, в которых хранился реквизит. Во времена Шекспира здесь часто выступали гастрольные труппы.