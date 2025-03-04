В Оксфордском университете нашли скрытую копию сонета Уильяма Шекспира

Копия оказалась скрыта среди документов Элиаса Эшмола (1617−1692), основавшего Эшмолеанский музей искусства и археологии. Веронезе наткнулась на запись во время исследования для докторской диссертации, которое проводила в стенах Бодлианской библиотеки (относится к Оксфордскому университету). Сонет она заметила в сборнике, на страницах которого от руки были переписаны произведения разных авторов и на разные темы. По ее мнению, копию стиха не заметили раньше из-за правок в тексте, а также потому что имя Шекспира не упоминалось в связи со сборником в библиотечном каталоге, составленном еще в XIX веке.