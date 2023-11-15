В окрестностях Щецина нашли клад из 70 золотых монет США и России

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Вооруженные металлоискателями польские археологи-любители обнаружили в окрестностях города Щецин 70 монет, помещенных в сильно проржавевшую металлическую банку, закопанную на глубине примерно 15−20 сантиметров под деревом. Все деньги почти идеально сохранились и блестят, как только что выпущенные. Среди монет есть 5, 10 и 20 долларов США; 5 и 15 российских рублей.

Общая стоимость находки оценивается в 100 тысяч злотых, что составляет более 24 тысяч долларов США по текущему курсу пересчета, но вполне возможно, что эти монеты сильно дороже. Вес клада без учета банки — 404 грамма.

Некоторые из денег уже опознаны как «двойные орлы», это американские золотые, которые были в обращении с 1877-го по 1907 год. Двойными они называются потому, что в металле монеты было золота на 20 долларов, что соответствовало «двум орлам» (также в ходу были «орел», «половина орла» и «четверть орла»).

На монетах выгравирован традиционный для денег США девиз «Мы верим в Бога» и голова Свободы — женский силуэт в короне, рассказывают польские археологи.

В кладе представлены также монеты типа «орел с индейской головой» — на них аллегория Свободы одета в головной убор из перьев, характерный для коренного населения Северной Америки. Эти деньги достоинством 10 долларов имели хождение в США с 1907-го по 1933 год.

Чеканку золотых монет в США прекратили в 1934 году, многие такие деньги тогда переплавили, поэтому каждое из старинных изделий монетного двора сегодня высоко ценится коллекционерами. Стоимость такого «орла» может доходить до десятков тысяч долларов, предполагают нашедшие клад.

О российских монетах археологи-любители не рассказали.

Как набор золотых монет оказался в лесу, остается только догадываться. Археолог-любитель Лукаш Истельский предполагает, что клад закопали во время Второй мировой войны. Щецин расположен на северо-западе Польши, недалеко от границы с Германией. До 1945 года город назывался Штеттин и принадлежал рейху, там размещался штаб 2-го военного округа вермахта.

Согласно польскому законодательству, клад принадлежит государству и будет передан региональной администрации в Щецине.