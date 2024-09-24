В окрестностях Анапы обнаружили два алтаря Аполлона

Первые раскопки, проведенные на территории Лабриса, указали на то, что этот полис был процветающим торговым поселением, который предположительно был важным перевалочным пунктом между реками и морем. Он дважды разрушался в ходе военных действий, однако оба раза город был возрожден, что указывает на его важную роль и выгодное расположение на карте античного Причерноморья. Считается, что город прекратил свое существование в I в. до н. э. из-за смещения русла Кубани к северу.