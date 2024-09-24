В окрестностях Анапы обнаружили два алтаря Аполлона

«В этом году городище впервые исследовали сразу три экспедиции — Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея. Основные работы проводились в возвышенной части города, на предназначенном для возведения храмов священном участке — теменосе. В результате открыты два больших алтаря
Как отметил исследователей, в этом году российские ученые возобновили раскопки на территории этого древнего города, чьи развалены были открыты на так называемом Семибратнем городище еще в дореволюционную эпоху. Это поселение, как предполагают археологи, было одним из крупных центров Синдики, государства синдов, существовавшего на территории Краснодарского края в
Первые раскопки, проведенные на территории Лабриса, указали на то, что этот полис был процветающим торговым поселением, который предположительно был важным перевалочным пунктом между реками и морем. Он дважды разрушался в ходе военных действий, однако оба раза город был возрожден, что указывает на его важную роль и выгодное расположение на карте античного Причерноморья. Считается, что город прекратил свое существование в I в. до н. э. из-за смещения русла Кубани к северу.
Новые раскопки, как пояснил ученый, позволили исследователям открыть массу деталей быта и повседневной жизни жителей Лабриса. В частности, помимо алтарей археологам удалось обнаружить фрагменты чернолаковой и расписной керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами. Их последующее изучение значительно обогатит представления историков о жизни причерноморских полисов, а также Боспорского царства и Синдики в целом.