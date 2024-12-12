В океане нашли дельфина-панду, который плавает вверх тормашками

Исследователи рассказали о необычном виде дельфинов. Их отличает окрас и манера плавать.
Речь идет о дельфине-панде. Он известен науке как дельфин Коммерсона. Представителей этого вида отличают черно-белый окрас и привычка плавать вверх тормашками.
Дельфины-панды делятся на два подвида: Cephalorhynchus commersonii commersonii, обитающие в Южной Америке, и Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis, обитающие у островов Кергелен в Индийском океане. Их представители живут на расстоянии примерно 8 500 километров друг от друга. Что заставило их отдалиться, ученые пока не выяснили. Дельфины, обитающие у островов Кергелен, считаются самыми крупными. Их длина достигает 1,8 метра, а вес — около 86 килограммов.
Черно-белый рисунок (характерен для обоих подвидов) дельфинов вдохновил ученых на различные прозвища. Например, дельфин-панда, дельфин-скунс.
Интересно, что в природе много пегих животных, для которых характерны нерегулярные пятна двух цветов — чаще всего черного и белого. Это связано с лейцизмом (частичной потерей пигментации).
Считается, что черно-белый узор дельфинов-панд может повысить их шансы на охоту — такой окрас скрывает силуэты животных. Кроме того, они научились плавать вверх тормашками, чтобы было легче обнаружить добычу.
Дельфины Коммерсона, как и остальные дельфины, проявляют любопытство к людям и охотно подплывают к лодкам, чтобы покататься на них. Также дельфины-панды выполняют под ними восьмерки, вращаясь под водой и выпрыгивая из нее. Ученые предполагают, что эти животные любят кататься на волнах. Также они энергичны и активны, пишет IFLScience.
Ранее ученые обнаружили дельфина, который говорит сам с собой.