В океане нашли дельфина-панду, который плавает вверх тормашками

Дельфины Коммерсона, как и остальные дельфины, проявляют любопытство к людям и охотно подплывают к лодкам, чтобы покататься на них. Также дельфины-панды выполняют под ними восьмерки, вращаясь под водой и выпрыгивая из нее. Ученые предполагают, что эти животные любят кататься на волнах. Также они энергичны и активны, пишет IFLScience.