В Огайо украли сто ботинок на правую ногу

Очень глупое ограбление произошло в городе Цинциннати, столице штата Огайо. Грабители вломились в обувной магазин Sole Bros и похитили множество ботинок. Обувь — один из самых выгодных товаров для кражи, считают эксперты, так что казалось, бы, все успешно? Не совсем.
Воры украли сто ботинок на правую ногу — и почти ни одного на левую. Кроме того, они похитили много одежды и личные вещи сотрудников магазина. Все это засняли камеры наблюдения, записью с которых поделился владелец магазина Хантер Имих в социальных сетях.
О нелепой краже рассказало издание The New York Post. Несмотря на то, что сбыть такой товар непросто, магазин, который открылся только в этом марте, все равно понес огромный урон.
Трое воров не только попали на камеры наблюдения, но еще и успели выпить алкоголь прямо перед ними — вероятно, чтобы отметить дерзкий налет. Судя по съемкам, они никуда не спешили, и обчистили заведение основательно.
Если бы грабители задержались еще минут на 20, они бы столкнулись с владельцем — тот уже бежал к магазину, среагировав на сигнал тревоги. Теперь он совершенно деморализован: в магазине осталось множество левых пар обуви, которые никому не продать. Общий урон составил примерно 45 тысяч долларов. Полиция активно ищет преступников, но пока поиски не увенчались успехом.
Поначалу Хантер собирался закрыть магазин: несмотря на нелепость произошедшего, он совершенно деморализован. Это второй магазин предпринимателя: первый он закрыл полтора года назад после того, как машина протаранила его витрину.
Новое место пока толком не начало приносить прибыль, а теперь у владельца нет надежды даже выйти ноль в обозримом будущем. Тем не менее, горячая поддержка в социальных сетях приободрила Хантера, и он выложил пост, в котором сказал, что постарается удержаться на плаву.
Кроме того, он призвал общественность помочь с поисками преступников: на камерах видно, во что они одеты, примерные очертания лиц, а также то, что один из троих прихрамывает, а другая была женщиной.
«Я все еще расстроен, но сил ненавидеть людей у меня больше нет», — заканчивает свой пост продавец.
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