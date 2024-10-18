В Огайо украли сто ботинок на правую ногу

Если бы грабители задержались еще минут на 20, они бы столкнулись с владельцем — тот уже бежал к магазину, среагировав на сигнал тревоги. Теперь он совершенно деморализован: в магазине осталось множество левых пар обуви, которые никому не продать. Общий урон составил примерно 45 тысяч долларов. Полиция активно ищет преступников, но пока поиски не увенчались успехом.