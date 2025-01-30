В одной из галактик обнаружены аномальные шаровые скопления

Оказалось, что общая масса всех шаровых скоплений в FCC 224 оценивается в 3,8 миллиона солнечных масс, что составляет 2% от массы всей галактики. Это намного выше ожидаемого, что делает систему шаровых скоплений звезд этой галактики необычайно массивной. При этом цвета звезд скоплений практически идентичны цвету звездного света галактики, а их разброс по цвету крайне узок. Это говорит о том, что звездообразование в FCC 224 происходило в один короткий и интенсивный период.