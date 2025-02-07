В одном из регионов России предложили запретить аборты

На оперативном совещании правительства области 7 февраля он сообщил, что в этом месяце пройдет совещание, где будет обсуждаться идея полного отказа от абортов в регионе. Их хотят запретить проводить даже в частных клиниках. Исключения составят только аборты, положенные по медицинским показаниям. Встреча пройдет во второй половине февраля базе областного правительства, пишет Telegram-канал Baza.
«Мы будем проводить большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов», — заявил Филимонов.
В работе по борьбе с прерыванием беременности будут участвовать общественные организации, государственные структуры, будет содействовать и Русская Православная Церковь.
В некоторых регионах женщинам не запрещают делать аборты, а уговаривают отказаться от них добровольно. Например, в Крыму. Там треть женщин, обратившихся в государственные медучреждения республики, чтобы сделать аборт, передумали после медико-психологической консультации.