В одном из регионов России предложили запретить аборты

На оперативном совещании правительства области 7 февраля он сообщил, что в этом месяце пройдет совещание, где будет обсуждаться идея полного отказа от абортов в регионе. Их хотят запретить проводить даже в частных клиниках. Исключения составят только аборты, положенные по медицинским показаниям. Встреча пройдет во второй половине февраля базе областного правительства, пишет Telegram-канал Baza.