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В одном из регионов России предложили запретить аборты

Речь идет о Вологодской области. Идею о запрете на прерывание беременности озвучил губернатор региона Георгий Филимонов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

На оперативном совещании правительства области 7 февраля он сообщил, что в этом месяце пройдет совещание, где будет обсуждаться идея полного отказа от абортов в регионе. Их хотят запретить проводить даже в частных клиниках. Исключения составят только аборты, положенные по медицинским показаниям. Встреча пройдет во второй половине февраля базе областного правительства, пишет Telegram-канал Baza.

«Мы будем проводить большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов», — заявил Филимонов.

В работе по борьбе с прерыванием беременности будут участвовать общественные организации, государственные структуры, будет содействовать и Русская Православная Церковь.

В некоторых регионах женщинам не запрещают делать аборты, а уговаривают отказаться от них добровольно. Например, в Крыму. Там треть женщин, обратившихся в государственные медучреждения республики, чтобы сделать аборт, передумали после медико-психологической консультации.