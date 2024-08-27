В одном из мест на Земле камни таинственным образом двигаются по поверхности

Как пишет Live Science, до 2013 года в действительности никто не видел и не фиксировал перемещение камней. О смене их положения люди догадались по оставленным следам. Интересно, что некоторые камни имеют вес более 300 килограммов. В 2014 году ученые представили результаты исследования, в котором они смогли объяснить загадочное перемещение камней.
Эксперты установили на некоторых из них датчики GPS, которые активировались, когда начиналось движение. Также ученые поставили камеры для наблюдения за камнями. Кроме того, они смонтировали специальный прибор для фиксации мельчайших изменений в движении ветра.
Камни могут не двигаться более 10 лет, но ученым удалось найти причину их загадочного перемещения за относительно короткое время. Так, с декабря 2013 года по январь 2014 года исследователи впервые зафиксировали движение более 60 камней, которые двигались со скоростью от двух до пяти метров в минуту.
Оказалось, что все дело в связи между выпадением дождя и движением ветра. Исследователи уже предполагали, что именно последний толкает камни, но как он перемещает самые крупные из них и почему движения иногда были случайными, оставалось загадкой. Кроме того, было непонятно, почему некоторые перемещаются по прямой, а другие меняют направление движения.
Выяснилось, что ползущие камни двигаются, когда на дне озера после выпадения дождя возникают тонкие пластины льда. Они появлялись после заметного похолодания ночью. Утром солнечный свет нагревает ледяные пластины и они превращаются в плавающие пластины, которые и перемещают одновременно несколько камней в том направлении и с той скоростью, которая определяется движением ветра.
Камни же попадают на дно озера Рейстрек-Плайя с окружающих гор в результате эрозии и состоят из доломита и сиенита. Само озеро, которое имеет длину 4,8 километра и ширину 3,2 километра, образовалась примерно 10 тысяч лет назад. Изменение климата в далеком прошлом привело к испарению воды.
Отметим, в России есть свои Долины смерти, они входят в список самых мистических мест страны. В одной из них, например, нет животных и птиц. Люди, которые там оказываются, жалуются на плохое самочувствие. В 30-х годах прошлого век там обнаружили сотни трупов.