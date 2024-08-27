В одном из мест на Земле камни таинственным образом двигаются по поверхности

Оказалось, что все дело в связи между выпадением дождя и движением ветра. Исследователи уже предполагали, что именно последний толкает камни, но как он перемещает самые крупные из них и почему движения иногда были случайными, оставалось загадкой. Кроме того, было непонятно, почему некоторые перемещаются по прямой, а другие меняют направление движения.