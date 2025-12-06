В Одессе жители разгромили автобус сотрудников военкомата, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины разбили автобус сотрудников военкомата, спасая насильно мобилизованных граждан, сообщает в субботу издание «Страна.ua».
«В Одессе люди разбили окна микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.) и помогли высвободиться оттуда “бусифицированным”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.