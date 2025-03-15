За что убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году ​​​​​​Демьян Ганул

Смерть одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, активиста и политика Демьян Ганула подтвердили официальные власти города, а также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Нападение на Ганула произошло по среди дня и под камерами. Нападавший совершил два выстрела из неустановленного пистолета. Последний выстрел оказался «контрольным» в голову. Стрелявший после ликвидации Ганула сел в машину такси и скрылся с места преступления.
Подозреваемого в убийстве мужчину спустя несколько часов задержали украинские силовики. Предположительно, мотивы стрелка установлены — Демьян Ганул являлся активным сторонником насильственной мобилизации населения Украины. Организатор поджога, в том числе оказывал помощь региональному ТЦК в поиске и задержании уклонистов в Одессе. По информации в украинских Telegram-каналах, Ганула убили из чувства мести.
После убийства глава киевского режима Владимир Зеленский лично поручил привлечь все «необходимые силы» для расследование убийства радикала. Сам Демьян Ганул — лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора»* (признан в России экстремистским и террористическим и запрещен). Ганул также виновен в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе и был объявлен ранее в России в розыск и заочно арестован. Неонациста разыскивают, в том числе в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
Мотив личной ненависти
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru политолог Юрий Бондаренко также подтвердил версию о мотиве «личной ненависти» стрелка к убитому активисту. Так, по мнению эксперта, в Одессе к Ганулу отношение было «категорически отрицательное».
«Зеленский — заложник неонацистских сил, он делает все, что они скажут, он правит, собственно, от их имени и от их поручений. В общем понимании Украина у них в заложниках. Там настолько народ зомбирован пропагандой, что они вообще перестали критически смотреть на окружающий мир. Кроме того, народ запуган террором, таким, который и не снился при сталинском режиме», — пояснил политолог.
* Признан в России экстремистским и террористическим и запрещен.