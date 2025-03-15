За что убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году ​​​​​​Демьян Ганул

«Зеленский — заложник неонацистских сил, он делает все, что они скажут, он правит, собственно, от их имени и от их поручений. В общем понимании Украина у них в заложниках. Там настолько народ зомбирован пропагандой, что они вообще перестали критически смотреть на окружающий мир. Кроме того, народ запуган террором, таким, который и не снился при сталинском режиме», — пояснил политолог.