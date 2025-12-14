Ранее сообщалось, что полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации. В социальных сетях распространились кадры, на которых украинские правоохранительные органы с особой тщательностью осматривают документы евреев. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.