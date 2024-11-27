В очередь, театралы! Как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр

Подробности — в материале aif.ru.
С декабря 2024 года одна часть билетов на балет «Щелкунчик» будет продаваться исключительно на сайте Большого театра, а вторая — на аукционе. То есть, чтобы увидеть долгожданную новогоднюю сказку, придётся побороться.
Аукцион пройдёт на сайте партнера. Это универсальная платформа для коммерческих торгов. Как объясняют в театре, часть вырученных средств пойдет на поддержку артистов балета.
Но, чтобы принять участие в аукционе, нужно попотеть. Сначала вы вводите основные данные о себе: ИНН, ФИО, почту, номер телефона и загружаете скан второй и третьей странички паспорта. Ваше заявление на регистрацию в аукционе будут рассматривать на протяжении одного рабочего дня.
«Процедура состоит из трех лотов, включающих в себя позиции. В рамках лота реализуются единичные, парные или сеты из четырех билетов. Количество билетов, предлагаемых к реализации в позициях лота, указывается в наименовании лота. Участник имеет право подать заявку на участие только на один лот процедуры. Максимальное количество приобретаемых билетов не может быть более четырёх штук. При необходимости приобретения трёх билетов необходимо подавать заявку на участие в лоте, включающем единичные билеты», — дают инструкцию в театре.
Казалось бы, все просто. Но у корреспондента aif.ru получить одобрение на регистрацию получилось не сразу. Когда модераторы все же приняли анкету, остаётся лишь ждать начала торгов.
В личном кабинете торговой площадки необходимо будет следить за стартом и предлагать наивысшие ставки. Как передаёт руководство театра, минимальная цена — 5 тыс. рублей, максимальная — 50 тыс. рублей.
«Студенты два года назад стояли в очереди и отдавали за билеты по 5 тыс. рублей. Теперь им такие цены только снятся. Вопрос — как возможно устраивать аукционы на билеты в театре федерального уровня с миллионной господдержкой и кучей спонсоров?» — задается вопросом любительница спектаклей Анастасия.
Кстати, при покупке билета нужно указать ФИО и прикрепить сканы паспортов всех гостей.
Когда состоится само торжество, капельдинер, проверяющий билеты, будет сверять данные на самом бланке и в личном документе гостя театра. Если имя и фамилия не сойдутся, то спектакль увидеть будет не суждено.
«Вся ситуация выглядит как “кручу, верчу, запутать хочу”. Остаётся только надеяться, что в какой-то момент они сами себя запутают, и это всё закончится», — надеется ещё одна посетительница театров Стеша.
Современный онлайн
Второй, но не менее нервный способ получить заветные билеты — это покупка на сайте. Там будут доступны как обычные билеты, так и льготные: по «Пушкинской карте», «молодёжные» для посетителей в возрасте от 14 до 22 лет, «места низкой ценовой категории» и для пенсионеров.
Но из-за высокой нагрузки на сайт купить билеты будет проблематично. Останется лишь набраться терпения и часами следить за электронной очередью. Кстати, лайфхак — чтобы увеличить шансы на покупку билета, вставать в электронную очередь лучше с нескольких устройств.
Напомним, что в прошлом году очередь за билетами стояла несколько суток на морозе. Сотни москвичей и жителей регионов сначала всю ночь ждали браслеты, которые обеспечивали место в очереди уже на покупку самого билета. А потом ещё около 12 часов люди стояли в кассы для оплаты прохода на балет. Некоторых театралов из очереди увозили на скорой. Люди просто не выдерживали невыносимых условий.
Кроме того, нечестную покупку билетов обеспечивали перекупщики и так называемые «тетрадочники», что создавали десятки очередей в Сети и потом конфликтовали с уже пришедшими людьми.