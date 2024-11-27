В очередь, театралы! Как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр

Напомним, что в прошлом году очередь за билетами стояла несколько суток на морозе. Сотни москвичей и жителей регионов сначала всю ночь ждали браслеты, которые обеспечивали место в очереди уже на покупку самого билета. А потом ещё около 12 часов люди стояли в кассы для оплаты прохода на балет. Некоторых театралов из очереди увозили на скорой. Люди просто не выдерживали невыносимых условий.