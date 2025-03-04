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В Общественной палате предложили списывать часть ипотеки за рождение детей

В России обсуждается новая инициатива, которая может значительно облегчить финансовое бремя молодых семей. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло предложил ввести частичное списание ипотечных кредитов за каждого новорожденного ребенка.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

По мнению Пожигайло, такая мера поможет молодым россиянам лучше планировать свою семью и рождение детей. «Если государство заинтересовано, необходимо выделять квартиру или дом в ипотеку под небольшой процент. С каждым ребенком, допустим, будет списываться часть кредита», — отметил он.

Как отмечается, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи, что позволит им сосредоточиться на воспитании детей.

Как ранее сообщалось, в России с помощью нацпроекта «Семья» планируют увеличить рождаемость и поддержать многодетные семьи. В рамках проекта будут введены адресные выплаты для матерей, а студенткам, решившим стать родителями, предложат повышенные пособия и гибкий учебный график. Специалистов женских консультаций переучат, чтобы они могли лучше помогать будущим мамам и отговаривать от абортов.