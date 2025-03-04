В Общественной палате предложили списывать часть ипотеки за рождение детей

По мнению Пожигайло, такая мера поможет молодым россиянам лучше планировать свою семью и рождение детей. «Если государство заинтересовано, необходимо выделять квартиру или дом в ипотеку под небольшой процент. С каждым ребенком, допустим, будет списываться часть кредита», — отметил он.
Как отмечается, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи, что позволит им сосредоточиться на воспитании детей.
Как ранее сообщалось, в России с помощью нацпроекта «Семья» планируют увеличить рождаемость и поддержать многодетные семьи. В рамках проекта будут введены адресные выплаты для матерей, а студенткам, решившим стать родителями, предложат повышенные пособия и гибкий учебный график. Специалистов женских консультаций переучат, чтобы они могли лучше помогать будущим мамам и отговаривать от абортов.