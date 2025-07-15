В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения

Поэтому уже сейчас нужно обеспечивать для молодежи комплексную поддержку при создании семьи, считает член Общественной палаты. Он предложил бесплатный переход на вечернее и заочное обучение для молодых родителей и возможность бесплатно поступать на магистерские программы, а также снизить налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении детей, а также разработать доступные программы арендного жилья.