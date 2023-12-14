В образцах астероида Бенну обнаружили неизвестное ранее сочетание элементов

Свидетель зарождения жизни?

Космохимики НАСА из миссии OSIRIS-REx исследовали первые образцы околоземного астероида Бенну, добытые межпланетным зондом. И обнаружили в них органические молекулы и материал с необычным сочетанием химических элементов, который до сих пор не могут идентифицировать. Этим фрагментам, как и астероиду, около трех миллиардов лет. Ученые рассчитывают получить из них подсказки о начале существования Солнечной системы и появлении жизни на нашей планете.

Автоматическая межпланетная станция НАСА OSIRIS-REx была создана, чтобы отправиться к астероиду Бенну, выйти на его орбиту, а затем приблизиться и с помощью роботизированной руки «отщипнуть» кусочек. Миссия была выполнена: у аппарата получилось взять образцы несущегося на скорости 27 километра в секунду вокруг Земли небесного камня. Причем ученые рассчитывали примерно на 60 граммов материала, но зонд копнул глубже и получил гораздо больше.

Единственная проблема — до основной массы этой пробы космохимики миссии пока не могут добраться. После того как аппарат доставил капсулу на Землю, выяснилось, что она была повреждена. Когда манипулятор погрузился в поверхность астероида на полметра и на 17 секунд вместо шести ожидаемых, он взял столько материала, что один из крупных камней размером 3,5 сантиметра застрял в клапане, из-за чего часть мелких частиц просочились из основного пробоотборника внутрь многослойной внешней крышки. Пока эксперты ищут способы разжать два неисправных крепежа, химики пинцетами уже навыуживали крошечных камешков из частично приоткрытой крышки — всего 70 граммов.

Вода и жизнь

Спектральный анализ полученных фрагментов показал, что основная спектральная сигнатура материала синего цвета. Это измерение показывает состав вещества путем изменения длины волн света, которые оно отражает. Ученые предполагают, что лазурный оттенок может давать содержание гораздо большего количество воды в космической породе, чем ожидалось.

Также исследование в лаборатории НАСА выявило, что образцы богаты углеродом и органическими молекулами. Все собранные частицы темного цвета и состоят из комочков — ученые сравнили их текстуру с цветной капустой. Из этой «бугристости» они цепляются за все, чем ученые к ним прикасаются.

«У нас определенно есть гидратированные, богатые органикой остатки ранней Солнечной системы», — заявил главный исследователь миссии, профессор Данте Лоретта.

Это именно то, на что мы надеялись, когда задумали эту миссию почти двадцать лет назад. Я ожидаю, что сообщество космохимиков обратит на это внимание. Данте Лоретта главный исследователь миссии, профессор планетологии и космохимии в Университете Аризоны

Однако некоторые данные анализов образцов из астероида поставили ученых в тупик: в них содержатся также магний, натрий и фосфор, причем в больших количествах. Такое сочетание до сих пор не встречалось. По словам Лоретты, хотя он уже достаточно долго изучает метеориты, он еще ни разу не сталкивался с чем-то подобным. Остается неясным, что это за материал.

Исследователи рассчитывают, что в скором времени все-таки вскроют крышку и доберутся до остальных проб и получат ответы из них. Астероид Бенну уже давно интересует научное сообщество, потому что он «слоняется» по Солнечной системе с первых дней ее существования. Поэтому есть большие надежды, что эти фрагменты покажут нам, как выглядели окрестности нашей планеты задолго до того, как мы на ней появились.