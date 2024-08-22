В обнимку с гаджетом. Сомнолог: вредно ли скролить смартфон перед сном

Но, конечно, лучше перед сном не сидеть в смартфоне. Оптимально отложить его часа за два до сна, а также выключить компьютер и телевизор. Другое дело, что не всем это удается. Но если кто-то пользуется смартфоном, а другой человек не может из-за этого уснуть, то это неполезно. Любая информация — аудио и визуальная — активирует мозг и мешает засыпанию. Поэтому в таких случаях надо искать компромисс.