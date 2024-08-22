В обнимку с гаджетом. Сомнолог: вредно ли скролить смартфон перед сном

Ведь экран создает световой фон, сопоставимый со светом ночника. Не всем это нравится. К тому же есть много данных о том, что цифровые устройства излучают свет с преобладанием самых вредных тонов спектра — синих.
«Синий цвет вечером действительно уменьшает выработку мелатонина, и на основе этого создано много теорий о его вреде, — говорит aif.ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. — Но однозначных данных о том, что это действительно опасно, пока не получено. Поэтому не нужно переоценивать эту информацию».
Тем более, что световое излучение от смартфона достаточно слабое. Как и приглушенный свет от ночника, с которым люди порой спят постоянно. Известно, что лучи частично проникают через веки во время сна, но воздействие это слабое и на внутренние часы не влияет. У человека из-за этого не нарушаются циркадные (суточные) ритмы.
Но, конечно, лучше перед сном не сидеть в смартфоне. Оптимально отложить его часа за два до сна, а также выключить компьютер и телевизор. Другое дело, что не всем это удается. Но если кто-то пользуется смартфоном, а другой человек не может из-за этого уснуть, то это неполезно. Любая информация — аудио и визуальная — активирует мозг и мешает засыпанию. Поэтому в таких случаях надо искать компромисс.