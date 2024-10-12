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В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 12 окт — РИА Новости. Сувенирные магазинчики в американском мегаполисе Нью-Йорке в преддверии президентских выборов заполнены продукцией в честь кандидатов на высший пост в стране, Камалы Харрис и Дональда Трампа: шоколадками, резиновыми уточками, открывалками, забавными кепками и футболками, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В одном из сетевых магазинов в районе Мидтаун на Манхэттене в продаже можно найти открывалки, стилизованные под кандидатов в президенты. Цена за сувенир и с Трампом, и с Харрис одна и та же — 9,99 долларов.

По-прежнему можно встретить и футболки с кадрами первого покушения на Трампа, где экс-президент, подняв руку вверх, стоит под развевающимся американским флагом. Харрис же «досталась» футболка с ее портретом и надписью Yes we kam — по аналогии со слоганом Yes we can («да, мы можем»), но «стилизованным» под кандидата.

Также продаются и полюбившиеся сторонникам Трампа кепки, в том числе «волосатые» — так американцы подшучивают над прической политика. Бейсболки MAGA — Make America Great Again — также в ассортименте.

Помимо прочего, в продажу в том же магазинчике выставлен молочный шоколад с портретом Харрис. В ларьке сладостей в поддержку Трампа не нашлось, зато оказались резиновые уточки, стилизованные под республиканского кандидата.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.