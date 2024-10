В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты

По-прежнему можно встретить и футболки с кадрами первого покушения на Трампа, где экс-президент, подняв руку вверх, стоит под развевающимся американским флагом. Харрис же «досталась» футболка с ее портретом и надписью Yes we kam — по аналогии со слоганом Yes we can («да, мы можем»), но «стилизованным» под кандидата.