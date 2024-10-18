В Нью-Йорке появилась скульптура огромного голубя

Об этом пишет Eyewitness News.
Голубь сидит на бетонном постаменте, который отражает здания и тротуары Нью-Йорка. Для птиц они являются настоящим домом.
Скульптура вручную расписана колумбийско-французским художником Иваном Арготе. Автор назвал свое творение «Динозавром», обозначив, что птицы являются потомками этих огромных животных.
Арготе также рассказал, что работа не ограничивается простым вызовом улыбки у американцев и туристов. По его словам, «как и они, динозавры, однажды мы исчезнем, но, возможно, остатки человечества будут жить, как голуби, в тёмных углах и расщелинах будущих миров».
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