В Нью-Йорке появилась скульптура огромного голубя

Арготе также рассказал, что работа не ограничивается простым вызовом улыбки у американцев и туристов. По его словам, «как и они, динозавры, однажды мы исчезнем, но, возможно, остатки человечества будут жить, как голуби, в тёмных углах и расщелинах будущих миров».