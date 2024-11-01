В Нью-Йорке арестовали знаменитую белку по кличке Пинат

Лонго нашел Пината семь лет назад, после того как увидел, что его мать сбила машина в Нью-Йорке. Он принес зверька домой и заботился о нем восемь месяцев, прежде чем попытался выпустить белку. «Через полтора дня я нашел его сидящим на моем крыльце без половины хвоста и с торчащей костью», — сказал Лонго. Он решил, что Пинат не обладает навыками выживания в дикой природе и поэтому останется домашней белкой. Интернет-слава пришла к Лонго после того, как он опубликовал видео, на котором Пинат играет с его котом. В аккаунте Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), посвященном Пинату, показано, как животное запрыгивает на плечо Лонго, на нем миниатюрная ковбойская шляпа, и ест вафлю. На протяжении многих лет история Пината не раз освещалась на телевидении и в газетах.