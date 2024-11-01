В Нью-Йорке арестовали знаменитую белку по кличке Пинат

По словам Лонго, многочисленные анонимные жалобы на зверька привели к тому, что в среду в его дом пришли по меньшей мере шесть сотрудников Департамента охраны окружающей среды штата (DEC), сообщает Guardian. «DEC пришли ко мне домой и провели обыск без ордера, чтобы найти белку! — сказал Лонго. — Со мной обращались так, будто я наркоторговец, и они искали наркотики и оружие». Офицеры ушли с Пинатом, который за семь лет собрал сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Они также забрали енота Фреда — еще одного любимца пользователей.
К вечеру четверга владелец белки собрал около 20 тысяч подписей, призывающих вернуть Пината, и заявил, что нанял команду юристов для этого. Лонго, который управляет приютом для животных, боится, что зверька могли подвергнуть эвтаназии. «Я не знаю, жив ли Пинат, — сказал он в телефонном интервью. — Я не знаю, где он». Представитель DEC заявил, что агентство начало расследование после получения «множественных сообщений от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства».
Лонго нашел Пината семь лет назад, после того как увидел, что его мать сбила машина в Нью-Йорке. Он принес зверька домой и заботился о нем восемь месяцев, прежде чем попытался выпустить белку. «Через полтора дня я нашел его сидящим на моем крыльце без половины хвоста и с торчащей костью», — сказал Лонго. Он решил, что Пинат не обладает навыками выживания в дикой природе и поэтому останется домашней белкой. Интернет-слава пришла к Лонго после того, как он опубликовал видео, на котором Пинат играет с его котом. В аккаунте Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), посвященном Пинату, показано, как животное запрыгивает на плечо Лонго, на нем миниатюрная ковбойская шляпа, и ест вафлю. На протяжении многих лет история Пината не раз освещалась на телевидении и в газетах.
В апреле 2023 года владелец белки открыл приют и сейчас в нем содержится около 300 животных, включая лошадей, коз и альпак. Лонго знает, что закон штата Нью-Йорк запрещает содержать диких животных без лицензии. Он сказал, что сейчас подает документы на сертификацию Пината в качестве «образовательного животного». Лонго не первый владелец животного, который протестует против конфискации домашнего питомца властями Нью-Йорка. Житель района Буффало, аллигатор которого был конфискован DEC в марте, подал в суд на агентство, чтобы вернуть рептилию весом 340 килограмма.