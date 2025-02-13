В Нью-Йорке зоопарк продаст картины, нарисованные пингвинами и капибарами

К слову, животные умеют создавать не только картины, но и формировать прочные эмоциональные связи. Причем это не просто красивая метафора, а научно доказанный факт, рассказала Любовь Лукоянова, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ.