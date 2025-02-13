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В Нью-Йорке зоопарк продаст картины, нарисованные пингвинами и капибарами

Организация выставит на торги творения пингвинов, капибар, ленивцев, жирафов и других животных. Вдохновляя своих подопечных на творчество, сотрудники идут на разные хитрости.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Аукцион пройдет в онлайн-формате. Кроме того, 15 марта зоопарк проведет благотворительный гала-вечер, на котором покажет картины, созданные животными.

Как сообщает UPI, деньги от продажи пойдут на нужды зоопарка и животных. Сотрудники организации вдохновляют своих подопечных на творчество разными способами. Например, пингвины рисуют, преследуя еду или лазер.

Некоторые работы уже появились в соцсетях зоопарка. «Наши художники усердно трудятся, добавляя последние штрихи к своим шедеврам для аукциона», — рассказали сотрудники.

К слову, животные умеют создавать не только картины, но и формировать прочные эмоциональные связи. Причем это не просто красивая метафора, а научно доказанный факт, рассказала Любовь Лукоянова, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ.