В Нью-Йорке зоопарк продаст картины, нарисованные пингвинами и капибарами

Аукцион пройдет в онлайн-формате. Кроме того, 15 марта зоопарк проведет благотворительный гала-вечер, на котором покажет картины, созданные животными.
Как сообщает UPI, деньги от продажи пойдут на нужды зоопарка и животных. Сотрудники организации вдохновляют своих подопечных на творчество разными способами. Например, пингвины рисуют, преследуя еду или лазер.
Некоторые работы уже появились в соцсетях зоопарка. «Наши художники усердно трудятся, добавляя последние штрихи к своим шедеврам для аукциона», — рассказали сотрудники.
К слову, животные умеют создавать не только картины, но и формировать прочные эмоциональные связи. Причем это не просто красивая метафора, а научно доказанный факт, рассказала Любовь Лукоянова, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ.