В Нью-Йорке спасли коня, провалившегося под лед

Сначала люди привязали к уздечке веревку, а затем обернули ее вокруг шеи животного. «Я бросила веревку в воду и потянула на себя в надежде, что поймала заднюю ногу. К счастью, мне повезло: все так и вышло, и мы вместе начали тащить коня наружу», — вспоминает Али.