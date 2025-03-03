В Нью-Йорке спасли коня, провалившегося под лед

Драматичная история спасения произошла на севере штата Нью-Йорк: жеребец Слай весом в 590 килограммов выбежал на замерзшую поверхность пруда и провалился под растаявший лед.
Владелица лошади по имени Али Эрнст рассказала изданию The Associated Press, что заметила, как сразу три ее лошади выбежали поиграть на поверхность пруда — в последнее время они делали это регулярно. Но когда она вскоре снова бросила взгляд на животных, оказалось, что одно из них провалилось под лед.
Эли тут же побежала к проруби с криками о помощи: там она схватила коня за уздечку, чтобы его голова не ушла под воду, и стала ждать подмоги. «Я держала его голову над водой, но понимала, что скоро проиграю эту битву», — вспоминает девушка.
На помощь ей подоспело трое полицейских, соседи и родственники. Офицер Кайл Клинтон, прибежавший первым, помог удержать голову коня над водой. В итоге вокруг собралось девять человек, которые совместными усилиями смогли вызволить животное из ледяной воды.
Нагрудная камера одного из стражей порядка даже засняла весь процесс на видео: слышно, как люди хором кричат «Раз, два, взяли!», пока лошадь пытается встать передними копытами на рушащуюся поверхность льда.
Сначала люди привязали к уздечке веревку, а затем обернули ее вокруг шеи животного. «Я бросила веревку в воду и потянула на себя в надежде, что поймала заднюю ногу. К счастью, мне повезло: все так и вышло, и мы вместе начали тащить коня наружу», — вспоминает Али.
Оказавшись на берегу, Слай встал на ноги уже через несколько минут. Его увезли в больницу для лошадей Rood & Riddle, в которой Али работает техником. Животному поставили переохлаждение, но уже через несколько дней конь поправился, и девушка забрала его домой.
Вокруг пруда после этого поставили электрический забор — чтобы никто не повторил судьбу Слая.