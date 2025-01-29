В Нью-Йорке прошла инаугурация собачьего мэра

Бассет-хаунд по кличке Саймон был приведен к присяге в качестве нового собачьего мэра Нью-Йорка (США). На торжественное мероприятие пес пришел в элегантном зимнем пальто и офисном галстуке, — пишет New York Post.
Сообщается, что предвыборная гонка была крайне напряженной: криптовалютчики выбрали своим фаворитом померанского шпица Бертрама и даже создали монету Bert в надежде, что ее стоимость вырастет, если собака выиграет. Однако Саймон сумел обойти его и 14 других четвероногих претендентов из разных районов Нью-Йорка (США). Теперь он сменит на должности собаку-мэра Салли, которая сможет отправиться на заслуженную пенсию после двух лет работы.
Владелица Саймона вызвала благодарность за общественное признание, отметив, что в течение двух следующих лет они будут продвигать идею усыновления питомцев в городе и собирать деньги для благотворительных организаций помощи бездомных животным.
Ранее рассказывали, что в Стамбуле собака принесла ветеринарам своего больного щенка.