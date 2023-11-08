В новые морские курорты России вложат триллион рублей

В аппарате вице-премьера пояснили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов «5 морей и озеро Байкал».

«Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до десяти миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос — это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства», — сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата.

По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест.

В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня четыре из десяти проектов находятся на юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории.

«Среди проектов: “Приморск” в Запорожской области на Азовском море, “Золотые пески”, в том числе и “Семейные Курорты. Крымская Ривьера” в Крыму, расположенные на Черном море, и мегапроект “Новая Анапа” в Краснодарском крае», — уточнили в сообщении.

«Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелких, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры», — отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении.

В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. «Первое — появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе — создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому — город Сочи и его горнолыжные курорты», — заключили в аппарате.