В Новозеландском аэропорту ограничили время прощальных объятий

Данидин — второй по величине город южного острова Новой Зеландии и седьмой по величине город в стране. Однако, в последние дни о городе узнали во всем мире, и причина — его аэропорт, который ввел новое правило для пассажиров.
Новое правило гласит, что в зоне высадки пассажиров разрешено обниматься с провожающими не больше трех минут, а тем, кто хочет прощаться с близкими дольше, предлагают делать это на парковке перед зданием. О необычном нововведении рассказало издание The Straits TImes.
Новость вызвала очень разные реакции в социальных сетях: кто-то возмутился тем, что администрация аэропорта ограничивает человеческие эмоции, другие же поразились, что у аэропорта до сих пор есть зона высадки пассажиров, в которой можно бесплатно стоять.
Даниэль де Боно, генеральный директор аэропорта, объяснил решение научными доводами: он сослался на исследование, согласно которому 20-секундных объятий достаточно, чтобы высвободить гормон любви окситоцин. Соответственно, чем больше людей успеют обняться на 20 секунд, тем больше любви будет вокруг аэропорта. Иными словами, пообнимались — дайте другим.
На парковке перед аэропортом, куда администрация предлагает отправиться тем, кому трех минут мало, действительно можно провести больше времени: автомобиль может бесплатно стоять здесь до 15 минут. Де Боно в выступлении даже намекнул, что за годы своей жизни парковка повидала немало «интересных сцен» — но конкретный характер этих 15-минутных прощаний он раскрывать не стал.
Ранее рассказывали про то, как аэропорт в Калифорнии поменял название и всех запутал.