В Новозеландском аэропорту ограничили время прощальных объятий

На парковке перед аэропортом, куда администрация предлагает отправиться тем, кому трех минут мало, действительно можно провести больше времени: автомобиль может бесплатно стоять здесь до 15 минут. Де Боно в выступлении даже намекнул, что за годы своей жизни парковка повидала немало «интересных сцен» — но конкретный характер этих 15-минутных прощаний он раскрывать не стал.