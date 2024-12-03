В Новой Зеландии вскрыли самого редкого кита. О виде почти не знают

Живых представителей южноамериканского ремнезуба не встречали. В 2010 году получили неповрежденный экземпляр вида — останки двух животных выбросило на берег в заливе Пленти. Сначала их приняли за экземпляры другого вида, идентифицировать их смогли после захоронения по взятым образцам тканей. В 2017 году похожий случай был в Гисборне.