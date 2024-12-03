В Новой Зеландии вскрыли самого редкого кита. О виде почти не знают

В Новой Зеландии приступили к препарированию самого редкого вида китов — южноамериканского ремнезуба, сообщает The Guardian. Это первое за всю историю исследование целой особи такого вида. Ранее о виде ученые судили лишь по разрозненным останкам.
Международная команда экспертов проводит вскрытие в Сельскохозяйственном центре Инвермэй. Предположительно, вскрытие займет пять дней. Эксперты изучат желудок кита, строение горла, посчитают, сколько позвонков у особи, вычислят вес подкожного жира, попытаются выяснить, как южноамериканские ремнезубы издают звуки.
Вид получил название из-за зубов, напоминающих похожие на пики (spade) зубы, которые некогда использовались для снятия с китов жира.
Южноамериканский ремнезуб настолько редок, что с 1800-х годов было зафиксировано лишь семь особой. Шесть из них обнаружили в Новой Зеландии. Тушу пятиметрового самца выбросило на берег в новозеландском регионе Отаго в июле этого года.
Вид впервые описали в 1874 году по нижней челюсти и двум зубам, которые нашли на острове Питт в Новой Зеландии. Данный образец и останки с островов Уайт-Айленд (Новая Зеландия) и Робинзон-Крузо (Чили) позволили установить факт существования вида.
Живых представителей южноамериканского ремнезуба не встречали. В 2010 году получили неповрежденный экземпляр вида — останки двух животных выбросило на берег в заливе Пленти. Сначала их приняли за экземпляры другого вида, идентифицировать их смогли после захоронения по взятым образцам тканей. В 2017 году похожий случай был в Гисборне.