В Новой Зеландии открыли первую больницу для киви

По словам ветеринаров, из-за отсутствия способности летать киви часто попадают под машины, а также время от времени забираются в места, из которых потом не могут выбраться. Спасенный специалистами птенец Плюх получил свое имя из-за того, что упал в бассейн на участке частного дома и чудом остался жив, проведя в воде около суток.