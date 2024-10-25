В Новосибирском зоопарке дали имя детенышу дальневосточных леопардов

Детенышу дальневосточных леопардов, родившемуся в Новосибирском зоопарке 25 июля 2024 года, дали имя. Сотрудники назвали котенка Хлоей, сообщается в телеграм-канале зоосада.
«В жизни нашей маленькой красавицы произошло много событий. Она подросла и уже многому научилась. Если во время первых прогулок она осторожно и даже робко ходила рядом с мамой по вольеру, то сейчас малышка ловко перепрыгивает через бревна и забирается на верхние точки», — рассказывают в зоопарке.
Котенок подражает матери и быстро научился есть мясо. Сейчас Хлоя ловко расправляется даже с крупными кусками угощений. Охотничьи инстинкты детеныш оттачивает в играх. Хлоя следит за происходящим, «затаивается, бесшумно нападает».
«С каждым днем малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом», — уточняют в зоопарке.
Однако котенок все еще зависит от матери: Хлоя продолжает питаться материнским молоком, мать умывает ее и обнимает, когда спит. Самка леопарда также в любой момент готова бросится на защиту детеныша.
Как ранее сообщали в зоосаде, Хлоя — первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Ее мать появилась на свет в Новосибирском зоопарке, а отец — в Московском. Дед Хлои по отцу — леопард Николай, полученный из дикой природы. Диких животных изымают из природы, когда тем грозит опасность, это и случилось с Николаем. В зоопарках он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов.
Дальневосточный леопард считается одной из самых редких крупных кошек. В начале 2000-х во всем мире было приблизительно 35 диких особей. Вид оказался на грани исчезновения. В 2023 году в национальном парке «Земле леопарда» было зарегистрировано уже 125 взрослых леопардов.