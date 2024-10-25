В Новосибирском зоопарке дали имя детенышу дальневосточных леопардов

Как ранее сообщали в зоосаде, Хлоя — первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Ее мать появилась на свет в Новосибирском зоопарке, а отец — в Московском. Дед Хлои по отцу — леопард Николай, полученный из дикой природы. Диких животных изымают из природы, когда тем грозит опасность, это и случилось с Николаем. В зоопарках он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов.