В Новосибирске сгорел знаменитый зоопарк имени Р. А. Шило. Что известно

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подтвердили гибель пяти животных: черно-пестрой коровы, шотландского быка, двух лам и одной альпаки. Об этом журналистам рассказал директор зоопарка Андрей Шило. Его интервью опубликовал телеграм-канал «Новости Новосибирска и области». Удалось спасти 24 обитателя парка.
«Ночью экстренно создали два-три вольера, загородили сетками маскировочными. После разбора завалов будут сформированы временные ограждения и животные встанут на свои места», — сообщил Андрей Шило.
Пожар в новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило произошел вечером во вторник, 23 сентября. Площадь пожара составила 180 квадратов. К тушению привлекалось более 30 пожарных и 10 единиц техники. По факту пожара прокуратура начала проверку. Предварительно, наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования, сообщили в ведомстве.
В МЧС по Новосибирской области заявили, что два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь.
По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в среду, 24 сентября, Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения. Власти города, в свою очередь, проведут совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Он отметил, что сотрудники зоопарка «проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход».
«В пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает, создаются все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое», — говорится в телеграм-канале главы города.
Директор Андрей Шило в разговоре с журналистами подтвердил, что в двух сгоревших вольерах было проведено электричество — в том числе для ночного освещения.
«В ближайшее время, когда мы все разгребем, поймем дальнейшие наши действия, тогда мы обратимся к компаниям по поводу строительных материалов. У нас есть благотворительные счета, на которые можно перечислять денежные средства. В ближайшее время мы поймем все потери, затраты, и тогда уже будем формировать какой-то перечень, список того, что необходимо в самое короткое время», — ответил директор зоопарка на вопрос о том, какая помощь сейчас требуется.
В официальном опубликованном сообщении Новосибирского зоопарка также сказано, что в связи с запросами граждан о том, как помочь парку, скоро появятся подробности, как это сделать.
В комментариях под постом зоопарка уже оставлены сотни комментариев из разных регионов страны со словами сочувствия и готовности оказать помощь. Многие поделились кадрами, на которых сфотографированы обитатели зоопарка, которые впоследствии погибли в пожаре.
«Большая беда для нашего любимого Зоопарка и всего Новосибирска. Сердце замерло при этом известии. Сил и терпения сотрудникам»;
«Спасибо большое сотрудникам зоопарка и пожарным за самоотверженность! Это очень страшно! Мы плачем всей семьей, вот только в воскресенье гуляли по зоопарку. Наш любимый дом, очень соболезнуем!»;
«Мы из Томска. Очень любим ваш зоопарк, стараемся каждый год приезжать. В этом году тоже приезжали. Очень жаль животных. Сотрудникам сил пережить такое горе. Пишу и плачу. Очень тяжело.»;
«Очень страшная беда случилась. Соболезнуем. Якутск с вами. Зоопарк — самое любимое место в Новосибирске».
Также в зоопарке добавили, что сострадавшие в огне вольеры будут приведены в порядок: расчищены завалы и установлено новое ограждение, после чего животные вернутся на свои места.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 12 тыс. особей 790 видов. Более 350 видов животных занесены в Международную красную книгу, около 180 видов — в Красную книгу России и Региональные Красные Книги.
Пожар на территории зоопарка в Новосибирске был и в 2022 году, тогда в здании зимнего питомника для птиц произошло возгорание, погибло 26 пернатых, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС региона.