В Новой Зеландии вышел 10 сезон реалити-шоу про семейные ценности альбатросов

Реалити-шоу — крайне популярный формат телевизионных передач. Участники этих программ оказываются в экстремальных ситуациях, выясняют отношения, меняют свою жизнь и строят любовь. И всё это делают альбатросы. Но самое интересное, конечно, сцены, в которых герои парят над водой, кормят потомство рыбой или грациозно машут трехметровыми крыльями.
В большинстве реалити-шоу такие сцены не встретить, но для передачи Royal Cam (Королевская камера), которая отмечает уже 10-й сезон в эфире новозеландского телевидения, они уже давно стали обыденностью, хотя и не перестают восхищать зрителей.
Историю этого реалити-шоу про королевских альбатросов рассказало издание The Associated Press. Сюжет каждого сезона строится вокруг конкретной пары, которую заранее выбирают орнитологи. Далее специалисты устанавливают камеры и наблюдают за жизнью самца и самки, никак не вмешиваясь в их повседневную рутину.
Семейные ценности альбатросов
Если быть точнее, это сложно назвать реалити-шоу в привычном понимании: контент транслируется в режиме реального времени на отдельном канале круглосуточно, не режиссируется и не монтируется. Несмотря на это, у передачи много поклонников: иногда число одновременных зрителей доходит до нескольких тысяч.
Место действия — мыс Тайароа Хед почти на самом юге Южного острова Новой Зеландии. Именно здесь проживают королевские альбатросы — редкий вид, над сохранением популяции которых уже много лет бьются экологи. Чтобы привлечь внимание общественности, специалисты и задумали эту передачу — с 2016 года ее посмотрели миллионы телезрителей.
Шерил Брони, рейнджер Новозеландской Службы защиты дикой природы, объясняет, в чем именно заключается уникальность передачи. До этого проследить за жизненным циклом королевского альбатроса было почти невозможно: птица проводит на суше только 15% времени, а над морем летает со скоростью, достигающей 100 км/ч, и угнаться за ней очень тяжело.
Что происходит в шоу
Взрыв популярности Royal Cam произошел во время пандемии коронавируса: с тех пор рейнджеры дополнили прямую трансляцию мобильным приложением, в котором можно следить за местонахождением птиц и их маршрутами в реальном времени. У шоу также есть свой сайт, на котором активно общаются зрители и комментаторы.
Каждый сезон зависит от самих альбатросов: в начале года рейнджеры выбирают сложившуюся пару, которая вскоре обустраивает гнездо и откладывает яйцо. В феврале из него вылупляется детеныш, а затем растет, взрослеет и, в конце концов, отправляется в свой первый полет.
В отличие от реалити-шоу про людей, здесь драматичных поворотов почти нет: королевские альбатросы очень моногамны, поэтому любовных интриг и скандалов это шоу еще не знало. Кроме того, рейнджеры отбирают только проверенных альбатросов: молодые пары с первым ребенком, агрессивные и сердитые птицы «кастинг» не проходят.
Звезды нового сезона — RLK, 12-летний самец, и 14-летняя самка GLG. Они уже вырастили двух птенцов вместе, а в этом году будут воспитывать третьего. Имена альбатросам дают в соответствии с цветами ленточек, которые рейнджеры привязывают к лапкам птиц. Средняя продолжительность жизни этих птиц — 58 лет, то есть по альбатросьим меркам эти особи достаточно юные.
Это молодая пара, но они прекрасно знают, как воспитывать ребенка.
Действие передачи развивается медленно, но многие поклонники любят шоу именно за это. По небу плывут облака, на море еле различимы корабли, а раз в сутки можно смотреть на красивый закат. Почти весь январь длится период инкубации: альбатрос в кадре просто сидит на яйце.
Но раз в 10 дней трансляция оживляется событием, которое старается не пропустить ни один поклонник: второй альбатрос возвращается с добычей, чтобы покормить партнера. Другие яркие события сезона — жесткая посадка альбатросов, брачные танцы и редкие визиты рейнджеров. Иногда, как пишут фанаты, в кадре можно встретить и героев предыдущих сезонов, которые залетают проведать соседей.
Сообщество фанатов
Вокруг шоу также сложилось крепкое коммьюнити из фанатов со всех уголков земного шара. Издание приводит историю Франс Пильер, художницы из Монреаля, которая никогда не была в Новой Зеландии, но подсела на шоу во время пандемии и стала смотреть его регулярно.
Пильер отмечает, что по-настоящему прониклась передачей благодаря комментаторам: в отличие от примерно любого интернет-форума, все 75 тысяч комментариев на официальном сайте Royal Cam полны дружелюбия и поддержки.
Мы относимся друг к другу с теплотой, поддерживаем каждого, кто отправляется в Новую Зеландию и обязательно ждем от них рассказа о том, как это было.
Как это помогает альбатросам
История сохранения вида началась в 1937 году — тогда на мысе проживала всего одна пара птиц. Сейчас здесь более 60 пар, и последние два сезона были самыми удачными: в течение каждого альбатросы воспитали по 33 молодых птенца.
Время для альбатросов течет неспешно: после удачного первого полета молодой птенец проводит в море от 4 до 10 лет, ежегодно пролетая по 190 тысяч километров. Затем птицы выбирают себе партнера и живут с ним до старости.
В Новой Зеландии есть 4 колонии королевских альбатросов, в которых проживает примерно 1% всех птиц этого вида в мире: всего их примерно 17 тысяч. Несмотря на успешное размножение, с каждым годом альбатросам все сильнее угрожает пластиковый мусор, промышленная рыбная ловля и потепление мирового океана.
Франс Пильер призналась, что после того, как в 2023 году узнала, что один из птенцов погиб, съев кусок пластика, она почти перестала пользоваться пластиком дома. А еще альбатросы все чаще становятся героями ее картин и произведений.
Тем не менее, успокаивающее реалити-шоу стало для художницы настоящей отдушиной: и она сама, и многие комментаторы признаются, что просмотр трансляций с мыса Тайароа — самые счастливые моменты в их жизни.
Трансляцию, кстати, можно смотреть абсолютно бесплатно: доступны последние 12 часов прямого эфира.
Ранее рассказывали про самку темноспинного альбатроса по имени Уиздом — эта самая старая дикая птица в мире в свои 74 года снова снесла яйцо.