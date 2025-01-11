В Новой Зеландии вышел 10 сезон реалити-шоу про семейные ценности альбатросов

Звезды нового сезона — RLK, 12-летний самец, и 14-летняя самка GLG. Они уже вырастили двух птенцов вместе, а в этом году будут воспитывать третьего. Имена альбатросам дают в соответствии с цветами ленточек, которые рейнджеры привязывают к лапкам птиц. Средняя продолжительность жизни этих птиц — 58 лет, то есть по альбатросьим меркам эти особи достаточно юные.