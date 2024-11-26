В Новой Зеландии спасли более 30 черных дельфинов

С 1840 года в Новой Зеландии было зарегистрировано более 5000 случаев выброса китов и дельфинов на берег. По данным Департамента охраны природы, в 1918 году только на островах Чатем было выброшено около 1000 особей. В наше время, самый последний массовый инцидент произошел в апреле 2024 года. Тогда на суше оказались 100 гринд и 31 из них погибла.