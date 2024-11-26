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В Новой Зеландии спасли более 30 черных дельфинов

Десятки гринд выбросило на берег пляжа Руакака. До того, как черным дельфинам успели помочь, три взрослых особи и детеныш погибли на суше.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

24 ноября более 30 гринд, выброшенных на берег пляжа Руакака в Новой Зеландии, были возвращены в океан после того, как работники природоохранной службы и местные жители помогли им подняться на воду, подняв на простынях. Однако, несмотря на приложенные усилия, три взрослых особи и детеныш погибли на суше. Об этом пишет NBC News.

Гринды или черные дельфины — род млекопитающих из семейства дельфиновых.

Чтобы убедиться, что спасенные гринды вновь не осели на мелководье, группа исследователей провела мониторинг пляжа Руакака в понедельник, 25 ноября. Сообщается, что для спасения дельфинов более сотни волонтеров объединились с работниками природоохранной службы.

Удивительно наблюдать, с какой искренней заботой и состраданием люди относятся к этим великолепным животным. Такой отклик демонстрирует глубокую связь, которую все мы разделяем с нашей морской средой.

Джоэла Лаутербаха
представитель Департамента охраны природы

Известно, что на берега Новой Зеландии достаточно часто выбрасывает дельфинов и китов. Подтвержденной причины, почему это происходит — нет, однако исследователи предполагают, что животных могут сбивать с толку мелководные пляжи.

С 1840 года в Новой Зеландии было зарегистрировано более 5000 случаев выброса китов и дельфинов на берег. По данным Департамента охраны природы, в 1918 году только на островах Чатем было выброшено около 1000 особей. В наше время, самый последний массовый инцидент произошел в апреле 2024 года. Тогда на суше оказались 100 гринд и 31 из них погибла.

Ранее рассказывали, что на побережье Аляски выбросило огромного финвала.