В Нотр-Даме впервые после пожара прошла рождественская служба

Собор Парижской Богоматери собрал множество верующих на свою первую рождественскую мессу после пожара 2019 года, сообщила французская газета Sud Ouest. Богослужение провел архиепископ Парижа Лоран Юльриш, в своей речи он воздал должное «талантам, задействованным на месте реставрации», которые позволили «стереть боль пожара и пяти лет разлуки».
Доступ в собор XII века ограничен вместимостью 2700 человек. Желающие заранее пришли на площадь перед Нотр-Дамом и стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. Запускали только «при наличии мест». На сайте собора рекомендовали приходить за тридцать минут до начала торжеств и отметили, что «очереди могут быть длинными, есть риск не попасть в собор».
В обычные дни в Нотр-Дам можно попасть без очереди по предварительному бронированию на сайте собора. В случае с рождественским богослужением бронирование не велось, желающих запускали внутрь по мере возможности.
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари случился 15 апреля 2019 года. Огонь не могли потушить более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши храма. В прокуратуре считают, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.
После пяти лет работ по восстановлению собора он открылся 7 декабря 2024 года. На церемонии присутствовали президент Франции и первая леди Бриджит Макрон, лидеры других стран и более 1,5 тыс. гостей. На открытии также были спасатели, которые тушили пожар в соборе, и те, кто восстанавливал Нотр-Дам. На восстановление было потрачено более €700 млн.
В 2025 году начнется следующий этап реставрации, на который выделят еще €140 млн. Полное завершение восстановительных работ в соборе запланировано на 2029−2030 годы. Во время первого богослужения в соборе Парижской Богоматери 8 декабря архиепископ Парижский освятил новый бронзовый алтарь.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря. Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности. В Вифлеем пришли Дева Мария и Иосиф Обручник. Мест на Вифлеемских постоялых дворах не было, и пара заночевала в пещере, предназначенной для скота, там и появился на свет младенец Христос. Этот сюжет лег в основу традиционных рождественских вертепов, которые устанавливают на городских площадях в преддверии праздника.