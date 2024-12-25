В Нотр-Даме впервые после пожара прошла рождественская служба

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря. Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности. В Вифлеем пришли Дева Мария и Иосиф Обручник. Мест на Вифлеемских постоялых дворах не было, и пара заночевала в пещере, предназначенной для скота, там и появился на свет младенец Христос. Этот сюжет лег в основу традиционных рождественских вертепов, которые устанавливают на городских площадях в преддверии праздника.