В Норвегии подсчитали количество сожженных «ведьм» и «колдунов»

Как сообщается в релизе университета, «охота на ведьм» была широко распространена в Норвегии в XVI и XVII веках. Согласно приведенным данным около 750 человек за это время были обвинены в колдовстве и около 300 из них были приговорены к смертной казни. Причем многие из этих несчастных были сожжены на кострах.