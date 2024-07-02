В Норвегии обнаружили детский некрополь

В карьере на юго-востоке Норвегии археологи обнаружили древнее захоронение, которое содержит останки детей. Они умерли более 2 800 лет назад. Это место дает ученым редкую возможность исследовать способы захоронения детей в прошлом, пишет Arkeonews.
В декабре прошлого года группа археологов под руководством Гуро Фоссума обнаружила каменные образования. Сначала они считались частью древних поселений каменного века. Позже находку идентифицировали как погребальные круги.
По данным исследователей, дети (от младенческого возраста до шести лет) были похоронены в керамических горшках. Их фрагменты обнаружили под каменными кругами. Датирование скелетных останков показало, что они скончались в период норвежского бронзового и железного века, между 800 и 400 годами до нашей эры.
По словам Фоссума, длительный период использования этого места свидетельствует о том, что дети умерли не от одного стихийного бедствия или эпидемии. Диаметр погребальных кругов варьируется от 1 до 1,5 метра. Это сложные конструкции, в середине или по краям некоторых из них находятся большие камни. Это указывает на вариации в дизайне.
Сложности у археологов возникли из-за минимального количества найденных костей. Так, некоторые гробницы содержали лишь 0,1 грамма останков. Наряду с детскими захоронениями исследователи обнаружили бытовые объекты, такие как костры и кухонные ямы. Это говорит о том, что на этом месте также собиралась община для похоронных мероприятий.
Интересно, что могилы размещены близко друг к другу, вероятно, на открытой местности вблизи путей сообщения. Это указывает на их важность для общины. Каждый камень, использованный в формации, происходит из разных мест и размещен там неслучайно.
Исследователи также обратили внимание на эгалитарный характер практики захоронения, то есть в том обществе мужчины, женщины и дети получали одинаковое отношение, стремясь к равенству.
Найденный артефакт вызвал резонанс — и не только редкостью некрополя, но и эмоциональным фоном. Доцент кафедры археологии Ставангерского университета Хокон Рейерсен подчеркнул, что эта находка связывает нас с человеческими эмоциями, возникающими при потере и трауре, демонстрируя сходство между тем, как люди чествовали своих умерших в прошлом и как это происходит сейчас.
Ранее археологи выяснили, что современный человек появился из четырех типов предков.
Айгуль Сабитова