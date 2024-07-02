В Норвегии обнаружили детский некрополь

Найденный артефакт вызвал резонанс — и не только редкостью некрополя, но и эмоциональным фоном. Доцент кафедры археологии Ставангерского университета Хокон Рейерсен подчеркнул, что эта находка связывает нас с человеческими эмоциями, возникающими при потере и трауре, демонстрируя сходство между тем, как люди чествовали своих умерших в прошлом и как это происходит сейчас.