В Норвегии нашли таинственное 2500-летнее кладбище с останками детей

Новые раскопки 2500-летнего кладбища в Норвегии напугали археологов. Дело в том, что основная часть могил, в которых захоронено 39 тел, предназначались для детей в возрасте до шести лет. Выяснить это удалось после того, как ученые изучили фрагменты ранее кремированных костей. Археологи обнаружены еще две могилы с телами взрослых людей, но они находились в отделении от основной группы.
Тем не менее, ученые не уверены, что за захоронениями стоит что-то зловещее. Останки принадлежат тому времени, когда уровень младенческой смертности был довольно высоким. Однако до сих пор остаются вопросы о том, почему могилы были сосредоточены в одном месте. Ямы для приготовления пищи и остатки костра вокруг этого участка свидетельствуют о том, что в связи с захоронениями проходили собрания и церемонии.
Большинство захоронений были совершены между 800 и 200 годами до нашей эры и были размещены таким образом, чтобы все члены древней общины знали их расположение. Поэтому совсем не похоже, что это были тайные захоронения.
Найденные могилы были круглой формы, а в диаметре достигали до 2 метров. Некоторые из них были обложены краевыми камнями — это то, чего раньше не наблюдали во время раскопок в Европе.
На сегодняшний день продолжается работа по анализу фрагментов керамики, которые были найдены на том же месте. Возможно, именно с их помощью можно больше узнать об этих людях и о том, как они жили.