В Норвегии нашли таинственное 2500-летнее кладбище с останками детей

Тем не менее, ученые не уверены, что за захоронениями стоит что-то зловещее. Останки принадлежат тому времени, когда уровень младенческой смертности был довольно высоким. Однако до сих пор остаются вопросы о том, почему могилы были сосредоточены в одном месте. Ямы для приготовления пищи и остатки костра вокруг этого участка свидетельствуют о том, что в связи с захоронениями проходили собрания и церемонии.