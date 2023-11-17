В Норвегии нашли 4000-летнюю гробницу. Она ровесница пирамид в Египте

Источник: University Museum of Bergen

В Норвегии в коммуне Селье нашли 4000-летнюю гробницу, сообщается на сайте Университетского музея Бергена, чьи сотрудники проводили раскопки на месте, где будет построен новый отель. Усыпальница такая же древняя, как и пирамиды в Египте.

В могиле длиной 4 м и шириной более 2 м нашли останки приблизительно пяти человек. Как уточняет Live Science, ученые обнаружили кости пожилого мужчины, страдавшего от артрита, двухлетнего ребенка и молодой женщины. Также были найдены кости еще двух человек, вероятно их тела перемещали, чтобы похоронить других людей.

Захоронение относится к типу hellekistegrav (каменный ящик). Раньше такие усыпальницы находили на востоке Норвегии, в Швеции и Дании. Недавнее открытие было совершено на западе Норвегии. По мнению Мортена Рамстада из Университетского музея Бергена, оно позволит переосмыслить прошлое этой местности. Ведь подобные находки обычно были связаны с земледельцами, проживавшими на востоке и юге региона.

Останки хорошо сохранились, уточняется в статье NRK. Благодаря им ученые смогут установить, откуда пришли и как оказались на западе современной Норвегии покоящиеся здесь люди.

Live Science дополняет: сельское хозяйство появилось примерно 12 тыс. лет назад на Ближнем Востоке. Но в Норвегию оно пришло позднее — в 3950 годах до нашей эры, уточняют в NRK. Тогда на юго-востоке Норвегии в Осло-фьорд была создана первая сельскохозяйственная культура. Когда же сельское хозяйство стало развиваться на западе региона, долгое время оставалось под вопросом.

Найденная могила и серповидный артефакт, который, вероятно, использовался для сбора урожая, — доказательство того, что в Селье жили некоторые из первых фермеров на западе Норвегии, пишет Live Science.

Ранее археолог Кристофер Николс из Уппсальского университета в Швеции установил «породу» собак, которых заводили викинги. Оказалось, что животные похожи на современных борзых. Речь идет об идентификации останков трех собак, найденных в 1970-х годах на территории археологического памятника Старая Уппсала.