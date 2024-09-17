В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

Норвегия давно выделяется среди других европейских государств по численности электромобилей на рынке. Эта скандинавская страна поставила перед собой цель — к 2025 году продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом пишет France 24.
По данным Норвежской народной федерации, в августе 2024 года продажи электромобилей составили 94,3% от числа всех проданных авто в стране. Только в последнем летнем месяце норвежцы купили 10 480 машин с нулевым выбросом, в результате чего с начала года их общее количество достигло 68 435.
В Норвегии правительство предлагает щедрые налоговые льготы, которые делают электромобили для покупателей более привлекательными.
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