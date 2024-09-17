В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

По данным Норвежской народной федерации, в августе 2024 года продажи электромобилей составили 94,3% от числа всех проданных авто в стране. Только в последнем летнем месяце норвежцы купили 10 480 машин с нулевым выбросом, в результате чего с начала года их общее количество достигло 68 435.