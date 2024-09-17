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В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

Судя по данным правительства страны, жители Норвегии находятся на пути отказа от бензиновых автомобилей в пользу электрических.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AFP

Норвегия давно выделяется среди других европейских государств по численности электромобилей на рынке. Эта скандинавская страна поставила перед собой цель — к 2025 году продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом пишет France 24.

По данным Норвежской народной федерации, в августе 2024 года продажи электромобилей составили 94,3% от числа всех проданных авто в стране. Только в последнем летнем месяце норвежцы купили 10 480 машин с нулевым выбросом, в результате чего с начала года их общее количество достигло 68 435.

В Норвегии правительство предлагает щедрые налоговые льготы, которые делают электромобили для покупателей более привлекательными.

Ранее московская компания разработала мобильную станцию для зарядки электромобилей.