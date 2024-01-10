В Норильске найден редкий минерал из породы метеоритов

Томские ученые нашли редкий минерал — кронштедтит — в породах Талнахского месторождения (расположено в 25 км от Норильска, возле города Талнах), сообщает сайт Томского политехнического университета (ТПУ).

Открытие сделали геологи Инженерной школы вуза, которые исследовали образцы сливных сплошных массивных руд и обнаружили вкрапления кронштедтита в трещинах между сульфидами (природные сернистые соединения металлов и некоторых неметаллов).

Заявляется, что находка важна для мировой геологической науки, поскольку ее «проявление является самым северным из известных сегодня». Ученые полагают, что дальнейшее изучение находки может дать ответы на многие вопросы о происхождении сливных руд.

Результатами исследования ученые поделились в журнале Scientific Reports.

Как пояснили в вузе, группа норильских месторождений является уникальной: здесь сконцентрированы крупнейшие запасы никеля, палладия и меди. Сейчас в центре внимания томских геологов — слоевые силикаты, которые мало исследованы в этих рудах.

Кронштедтит — высокожелезистый слоевой силикат, считается очень редким для месторождений земной группы и чаще всего встречается в метеоритах. Идентификация минералов проводится, главным образом, по двум параметрам — химическому составу и строению кристаллической решетки.

«Феноменальность находки заключается в уникальном месте ее обнаружения. Условия формирования кронштедтита специфичны. Это относительно неустойчивый минерал, который быстро переходит в магнезиальную разновидность. Есть предположение, что наличие массивных сливных сульфидных руд на относительно небольшой глубине — менее 2 км — способствовали его формированию. Ранее наши коллеги из МГУ обнаружили другой минерал из каменных метеоритов — ферроточилинит — в Октябрьском месторождении. Этот факт делает группу норильских месторождений еще более интересной с точки зрения условий их формирования в отличие от других медно-никелевых месторождений мирового значения», — рассказала доцент отделения геологии Тамара Якич.

В Норильском регионе кронштедтит найден впервые, ранее в литературе, посвященной изучению местной минералогии не было упоминаний об этой редкой породе. Исследователи полагают, что к образованию минерала могли привести подходящие сложившиеся условия: сопутствующим фактором могло стать активное участие флюидов — жидких или газообразных легкоподвижных компонентов магмы, поднявшихся ближе к поверхности.