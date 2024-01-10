В Норильске найден редкий минерал из породы метеоритов
Его впервые обнаружили на местном Талнахском месторождении.
Его впервые обнаружили на местном Талнахском месторождении.
Томские ученые нашли редкий минерал — кронштедтит — в породах Талнахского месторождения (расположено в 25 км от Норильска, возле города Талнах), сообщает сайт Томского политехнического университета (ТПУ).
Открытие сделали геологи Инженерной школы вуза, которые исследовали образцы сливных сплошных массивных руд и обнаружили вкрапления кронштедтита в трещинах между сульфидами (природные сернистые соединения металлов и некоторых неметаллов).
Результатами исследования ученые поделились в журнале Scientific Reports.
Как пояснили в вузе, группа норильских месторождений является уникальной: здесь сконцентрированы крупнейшие запасы никеля, палладия и меди. Сейчас в центре внимания томских геологов — слоевые силикаты, которые мало исследованы в этих рудах.
Кронштедтит — высокожелезистый слоевой силикат, считается очень редким для месторождений земной группы и чаще всего встречается в метеоритах. Идентификация минералов проводится, главным образом, по двум параметрам — химическому составу и строению кристаллической решетки.
«Феноменальность находки заключается в уникальном месте ее обнаружения. Условия формирования кронштедтита специфичны. Это относительно неустойчивый минерал, который быстро переходит в магнезиальную разновидность. Есть предположение, что наличие массивных сливных сульфидных руд на относительно небольшой глубине — менее 2 км — способствовали его формированию. Ранее наши коллеги из МГУ обнаружили другой минерал из каменных метеоритов — ферроточилинит — в Октябрьском месторождении. Этот факт делает группу норильских месторождений еще более интересной с точки зрения условий их формирования в отличие от других медно-никелевых месторождений мирового значения», — рассказала доцент отделения геологии Тамара Якич.
В Норильском регионе кронштедтит найден впервые, ранее в литературе, посвященной изучению местной минералогии не было упоминаний об этой редкой породе. Исследователи полагают, что к образованию минерала могли привести подходящие сложившиеся условия: сопутствующим фактором могло стать активное участие флюидов — жидких или газообразных легкоподвижных компонентов магмы, поднявшихся ближе к поверхности.
Ранее ученые из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета США совместно со специалистами отдела геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института обнаружили аномалию в недрах Земли и связали ее с возникновением Луны. Они занимались разгадкой происхождения скальных образований длиной в тысячи километров, которые имеют более плотный состав, чем окружающие их породы. По версии ученых, столкновение Земли с протопланетой Тейя, произошедшее 4,5 млрд лет назад, привело не только к образованию Луны (согласно теории гигантского столкновения), но и оставило следы глубоко внутри нашей планеты.