Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ноге статуи в Германии нашли клад из 816 монет 1600-х годов

Золотые монеты спрятали здесь во время Тридцатилетней войны, когда храм подвергался разграблениям.

По мнению специалистов, сокровище, вероятно, было спрятано во время Тридцатилетней войны (1618−1648), когда шведские солдаты часто, иногда каждую неделю, грабили Саксонию-Анхальт, включая Айслебен. Местные жители были вынуждены расквартировывать и кормить шведские войска, а также выплачивать им огромные суммы денег. По словам Дрегера, между 1628 и 1650 годами Айслебен потерял около половины своего населения.

«Это просто чудо, что клад не был обнаружен раньше, — отметил Дрегер. — Чтобы оценить его стоимость, специалистам потребуется время, но на данный момент я могу только сказать, что это было огромное состояние, гораздо больше, чем мог бы заработать в те времена ремесленник за год».

Например, для сравнения, в XVII веке успешный шахтер в Саксонии-Анхальт зарабатывал около талера, или 24 пенни, в неделю; один фунт (0,45 кг) масла стоил около трех пенни, а две сельди — два пенни.