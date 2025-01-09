В ноге статуи в Германии нашли клад из 816 монет 1600-х годов

«Это просто чудо, что клад не был обнаружен раньше, — отметил Дрегер. — Чтобы оценить его стоимость, специалистам потребуется время, но на данный момент я могу только сказать, что это было огромное состояние, гораздо больше, чем мог бы заработать в те времена ремесленник за год».