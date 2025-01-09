В ноге статуи в Германии нашли клад из 816 монет 1600-х годов

По мнению специалистов, сокровище, вероятно, было спрятано во время Тридцатилетней войны (1618−1648), когда шведские солдаты часто, иногда каждую неделю, грабили Саксонию-Анхальт, включая Айслебен. Местные жители были вынуждены расквартировывать и кормить шведские войска, а также выплачивать им огромные суммы денег. По словам Дрегера, между 1628 и 1650 годами Айслебен потерял около половины своего населения.
«Это просто чудо, что клад не был обнаружен раньше, — отметил Дрегер. — Чтобы оценить его стоимость, специалистам потребуется время, но на данный момент я могу только сказать, что это было огромное состояние, гораздо больше, чем мог бы заработать в те времена ремесленник за год».
Например, для сравнения, в XVII веке успешный шахтер в Саксонии-Анхальт зарабатывал около талера, или 24 пенни, в неделю; один фунт (0,45 кг) масла стоил около трех пенни, а две сельди — два пенни.