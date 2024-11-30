В Нижнем Новгороде нашли останки живших до динозавров существ, им 250 млн лет

Экспедиция этого года стала важным шагом в изучении палеонтологического наследия Нижегородского края. При этом высокий берег Оки уже полтора века привлекает внимание исследователей древней жизни, в результате чего были открыты новые месторождения и виды ископаемых. Среди них — всемирно известная рептиломорфная амфибия ярилинус Jarilinus mirabilis, название которой происходит от Ярильского оврага в Нижнем Новгороде.