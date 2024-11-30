В Нижнем Новгороде нашли останки живших до динозавров существ, им 250 млн лет

О находках рассказали в Нижегородском музее-заповеднике (НГИАМЗ).
«Первыми находками стали чешуйки ганоидных рыб и клык звероящера дицинодонта. Дальнейшие раскопки привели к обнаружению фрагментов челюстей, зубов, позвонков и других остатков древних рыб, амфибий двинозавров и хрониозухов, рептилий парейазавров и звероящеров — существ, живших до динозавров», — рассказали в музее.
Сейчас все найденные фрагменты передали в Палеонтологический институт РАН. Там их препарируют и дадут точные определения, после чего составят подробное описание.
Пост музея сопровождают фотографии: на них представлены археологи на месте раскопок летом этого года, а также найденные останки скелетов.
Экспедиция этого года стала важным шагом в изучении палеонтологического наследия Нижегородского края. При этом высокий берег Оки уже полтора века привлекает внимание исследователей древней жизни, в результате чего были открыты новые месторождения и виды ископаемых. Среди них — всемирно известная рептиломорфная амфибия ярилинус Jarilinus mirabilis, название которой происходит от Ярильского оврага в Нижнем Новгороде.