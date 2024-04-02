В НИУ ВШЭ математически объяснили легкое течение ковида при заражении омикроном

«Ученые обнаружили, что омикрон медленнее проникает в клетку, за счет чего у нее есть время оповестить соседние клетки об опасности и заставить их активировать врожденный иммунитет. При этом расчеты показали, что дело не только в более медленном проникновении вируса в клетку по сравнению с дельтой, но и в более сильной активации врожденного иммунитета», — говорится в сообщении.