В НИУ ВШЭ математически объяснили легкое течение ковида при заражении омикроном

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи создали математическую модель, которая объясняет то, почему большинство людей, заразившихся штаммом омикрон, переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, что отличает эту вариацию COVID-19 от предыдущих форм болезни. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ученые обнаружили, что омикрон медленнее проникает в клетку, за счет чего у нее есть время оповестить соседние клетки об опасности и заставить их активировать врожденный иммунитет. При этом расчеты показали, что дело не только в более медленном проникновении вируса в клетку по сравнению с дельтой, но и в более сильной активации врожденного иммунитета», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских ученых под руководством декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Александра Тоневицкого при изучении того, как частицы штамма омикрон взаимодействуют с различными клеточными системами, в том числе с врожденным иммунитетом, в процессе их проникновения в клетки легких и других органов тела человека.
Так, ученые разработали математическую модель, которая позволила им проанализировать результаты экспериментов, в рамках которых культуры клеток легких и кишечника заражались штаммом омикрон. Используя эти данные и математические формулы, Тоневицкий и его коллеги просчитали то, как быстро вирус распространяется по тканям этих органов, как на его появление реагируют клетки, а также как быстро они гибнут после заражения и как много вирусных частиц они вырабатывают.
Расчеты показали, что штамм омикрон отличается от дельты и других первых вариаций SARS-CoV-2 тем, что он в 1,3 раза медленнее проникает в клетки, а также вызывает более сильную реакцию со стороны врожденного иммунитета. Это заставляет зараженные клетки выделять в окружающую среду почти на порядок больше сигнальных молекул, которые оповещают ее «соседей» о наличии угрозы и заставляют их более активно сопротивляться инфекции.
Как считают ученые, эта особенность омикрона связана с тем, что его частицы содержат мутации в белке nsp6, отвечающем за подавление врожденного иммунитета, а также в S-белке, не позволяющие вирусу эффективно использовать ферменты клетки для ускоренного проникновения в нее. Все это, как считают исследователи, объясняет то, почему омикрон редко вызывает тяжелые формы инфекции.