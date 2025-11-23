Популярные темы
В Нигерии 50 школьников сбежали из плена

В Нигерии 50 школьникам, похищенным из католической школы на севере Нигерии, удалось сбежать из плена. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

Как рассказали в Ассоциации христиан Нигерии, вооруженные люди похитили 303 ребенка и 12 учителей из частной католической школы Святой Марии в штате Нигер на северо-востоке страны. Среди похищенных были дети, которым по 10 лет.

Аналогичный инцидент произошел в соседнем штате Квара, где были похищены несколько прихожан и священник.

Кроме того, 17 ноября в населенном пункте Мага, штат Кебби, бандиты похитили 25 учащихся. Это было первое массовое похищение с марта 2024 года, когда в северной части штата Кадуна были похищены более 200 учениц.

В связи с участившимися атаками на школы Министерство образования страны распорядилось закрыть 47 школ-интернатов по всей стране. Президент Нигерии Бола Тинубу отменил международные поездки, в том числе участие в саммите G20 в Йоханнесбурге.

