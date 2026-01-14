В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО

«Нет, они (европейцы) этого не сделают. Ведь рано или поздно будет достигнуто какое-то соглашение между сторонами, в которых участвует ЕС, в которых участвуют США. А этот шаг приведет только к увеличению числа погибших и дальнейшей эскалации. Это не приведет к скорейшему заключению соглашения. И они это видят. Нужно быть очень глупыми, чтобы этого не видеть», — считает бывший политик.