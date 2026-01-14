В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО

ГААГА, 14 янв — РИА Новости. Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО по просьбе Владимира Зеленского, поскольку такой шаг приведет лишь к росту числа жертв и дальнейшей эскалации конфликта, тогда как европейцы рассчитывает принять участие в предоставлении гарантий безопасности Киеву, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО.
«Нет, они (европейцы) этого не сделают. Ведь рано или поздно будет достигнуто какое-то соглашение между сторонами, в которых участвует ЕС, в которых участвуют США. А этот шаг приведет только к увеличению числа погибших и дальнейшей эскалации. Это не приведет к скорейшему заключению соглашения. И они это видят. Нужно быть очень глупыми, чтобы этого не видеть», — считает бывший политик.
Он также напомнил, что Европа хочет сыграть определенную роль в будущих гарантиях безопасности Киеву и намерена платить за восстановление Украины.
Генсек НАТО Марк Рютте во вторник заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, но «кое-что» еще есть в США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.