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В Нидерландах произошел масштабный сбой систем связи

ГААГА, 28 августа. /ТАСС/. Масштабный сбой систем связи и тревожной сигнализации произошел в Нидерландах, коммуникация экстренных служб также затруднена. Об этом сообщил телеканал NOS.

Источник: AP 2023

По его информации, перебои в системах связи начались вечером 27 августа. В основном проблемы касаются систем коммуникации экстренных служб. В настоящее время им приходится общаться при помощи обычных телефонов и текстовых сообщений. Причина сбоя пока не выяснена.

Телеканал отмечает, что пока остается неизвестным, связано ли со сбоем утреннее прекращение движения в аэропорту города Эйндховен. Телефон экстренной связи 112 в настоящее время работает.

Ранее NOS сообщил о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Эйндховена. По информации вещательной корпорации, проблемы наблюдаются в аэропорту с утра. Что именно произошло и как долго аэропорт не будет принимать рейсы, не сообщается. Специалисты изучают причины сбоя. Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.