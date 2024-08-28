В Нидерландах произошел масштабный сбой систем связи

Ранее NOS сообщил о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Эйндховена. По информации вещательной корпорации, проблемы наблюдаются в аэропорту с утра. Что именно произошло и как долго аэропорт не будет принимать рейсы, не сообщается. Специалисты изучают причины сбоя. Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.