В Нидерландах произошел масштабный сбой систем связи

По его информации, перебои в системах связи начались вечером 27 августа. В основном проблемы касаются систем коммуникации экстренных служб. В настоящее время им приходится общаться при помощи обычных телефонов и текстовых сообщений. Причина сбоя пока не выяснена.
Телеканал отмечает, что пока остается неизвестным, связано ли со сбоем утреннее прекращение движения в аэропорту города Эйндховен. Телефон экстренной связи 112 в настоящее время работает.
Ранее NOS сообщил о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Эйндховена. По информации вещательной корпорации, проблемы наблюдаются в аэропорту с утра. Что именно произошло и как долго аэропорт не будет принимать рейсы, не сообщается. Специалисты изучают причины сбоя. Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.