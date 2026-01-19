Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нидерландах пригрозили «схватить США за шкирку» из-за ситуации с Гренландией

Нидерланды пригрозили «схватить американцев за шкирку и направить их в прежнее русло», если что-то пойдет не так. Об этом 19 января сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, комментируя обострение ситуации вокруг Гренландии и давление со стороны США.

Источник: Freepik

«Реальность такова, что мы имеем дело с Соединенными Штатами, которые иначе смотрят на мировой порядок и альянсы и на то, какие цели преследуют они, а какие мы. Если что-то пойдет не так, мы попытаемся схватить этих американцев за шкирку и снова направить их в прежнее русло», — сказал министр.

По его словам, Европа уже пыталась донести свою позицию до президента США Дональда Трампа. Брекельманс отметил, что Европе и НАТО необходимо вновь работать вместе, для чего требуется наладить коммуникацию с американским лидером.

Кроме того, министр также заявил, что Дания и Гренландия ясно дали понять, что не намерены идти на уступки.

Трамп 14 января заявил, что отношения США с Данией являются «хорошими», однако Гренландия необходима Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Газета Bild 15 января сообщила, что первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. По данным издания, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука, позднее в Гренландию также направились подразделения из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Позднее, 17 января, Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.