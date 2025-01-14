В Нидерландах парашютист случайно приземлился в клетку с шимпанзе

Все произошло в зоопарке Ouwehands в городе Ренен 11 января днем. Парашютист должен был приземлиться на центральном круге близлежащего футбольного поля. Там в этот момент открывали новый искусственный газон. Однако по неизвестным причинам парашютист сбился с курса и приземлился в зоопарке. О пострадавших не сообщается.
По словам директора зоопарка Робина де Ланге, мужчине повезло, что шимпанзе во время инцидента были в помещении. «На 100 метров дальше, и он мог бы приземлиться в вольере со слонами или львами», — сказал руководитель организации в интервью NOS.
Сотрудники зоопарка планируют встретиться с футбольным клубом, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. «Это был настоящий ужас. Это никогда не должно повториться», — сказал Ланге.
Сбившемуся парашютисту повезло — встречи с шимпанзе ему удалось избежать. Однако не всегда эти животные так спокойны. Например, недавно обезьяны загадочным образом заполонили город во Флориде, устроив там переполох.