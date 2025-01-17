В Нидерландах нашли кота с аллергией на котов

Проблема же кота, по словам девушки, решаема: скоро кот начнет иммунотерапию, а хозяйка будет делать ему уколы: «Он избавится от аллергии на пушистых друзей всего за 1500 евро — сразу видно, что, хотя я его нашла на помойке, он себя не на помойке нашел».