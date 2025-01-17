В Нидерландах нашли кота с аллергией на котов

Эта история начиналась самым обычным способом: девушка нашла на улице бродячего кота и решила его приютить. Но вскоре оказалось, что животное нужно лечить от ряда болезней, одна из которых очень необычная: кот страдал от аллергии… на кошачью шерсть.
Историей поделилась в Reddit пользовательница с никнеймом @gasman147. Вскоре после того, как кот начал жить у нее дома, у него начались странные симптомы. Первоначально девушка подозревала у питомца пищевую аллергию и отвезла животное к врачу.
«Мы проверили кота на разные аллергены — и выяснилось, что у него аллергия на пыльцу, траву, пылевых клещей И КОТОВ! Оказывается, бывают кошки с аллергией на других кошек!», — делится поразившим ее фактом девушка в посте.
В доме хозяйки живет еще один кот, который очень тесно общается с новичком — вероятно, именно это вызвало у больного такую сильную реакцию.
Девушка пишет, что каждую весну из-за болезни кот лишался когтей — теперь она надеется, что после серии уколов животное сможет жить более комфортной жизнью.
Комментаторы активно поддержали девушку и даже дали ряд советов, как помочь зверю: например, ставить уколы по расписанию, потому что кошки любят четкий распорядок.
Кроме того, пользователи поделились историями своих кошек и собак, страдающих от аллергии на представителей своего вида, на что хозяйка пошутила, что у нее самой — аллергия на людей (правда, врач диагноз не подтвердил).
Проблема же кота, по словам девушки, решаема: скоро кот начнет иммунотерапию, а хозяйка будет делать ему уколы: «Он избавится от аллергии на пушистых друзей всего за 1500 евро — сразу видно, что, хотя я его нашла на помойке, он себя не на помойке нашел».
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