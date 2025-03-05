В Нидерландах нашли картину Питера-Брейгеля младшего, пропавшую 50 лет назад

Иногда судьба произведений искусства не менее интересна, чем их содержание. Например, как у картины «Женщина, несущая угли» Питера Брейгеля-младшего. Это небольшой круглый холст, вписанный в широкую восьмиугольную раму: на нем изображена крестьянка, в одной руке у которой щипцы с углями, а в другой — котел с водой.
На заднем плане изображена характерная для мастера панорама голландской деревни. Сюжет картины — народная голландская пословица «не верь тому, кто в одной руке несет воду, а в другой — огонь». Как картину похитили и нашли вновь, рассказало издание CBS News.
Картина была написана примерно в 1626 году и находилась в Национальном музее в Гданьске, откуда пропала в 1974 году. Впрочем, точное время пропажи тоже неизвестно, поскольку кража вскрылась случайно: уборщица задела эту небольшую картину (всего 17 см), та упала и обнаружилось, что уже какое-то время вместо полотна в раме находится цветная фотография.
После этого начали твориться еще более загадочные события: через несколько дней офицер польской таможни сообщил начальству о незаконном вывозе произведений искусства через границу в порте Гдыня на Балтийском море. Однако, полицейские, пришедшие допросить офицера, нашли его сгоревшим заживо. Вскоре расследование как убийства, так и похищения, свернули, и на этом, казалось, история закончилась.
Картина считалась утерянной навсегда, но недавно обнаружилась в Нидерландах, где пока находится на хранении. Рихард Бронсвейк, детектив из полиции Нидерландов, заявил, что это совершенно точно оригинальное полотно.
Найти картину помог Артур Бранд, голландский сыщик, которого даже называют «Индианой Джонсом от искусства». Он напал на след картины год назад: в журнале «Винд» оно неожиданно оказалось упомянуто среди экспонатов выставки в Музее Гоуда с припиской «из частной коллекции».
Благодаря помощи одного из внештатных авторов журнала удалось установить, что это действительно та самая картина, пропавшая из музея в Гданьске (вместе с ней было украдено также «Распятие» Антониса ван Дейка.
Точная стоимость полотна не установлена, но другие работы мастера продаются на аукционах за миллионы долларов, так что можно с уверенностью утверждать, что находка очень ценная.
Артур Бранд помог подтвердить, что экспонат на выставке — это именно та самая украденная картина, после чего ее переместили в музей Венло, где она находится на хранении. Детектив надеется, что после того, как полотно изучат, его вернут на законное место в Гданьск и снова выставят для всеобщего обозрения.
Ранее рассказывали не менее увлекательную историю: в Литовском кафедральном соборе дважды нашли одни и те же сокровища.