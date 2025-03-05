В Нидерландах нашли картину Питера-Брейгеля младшего, пропавшую 50 лет назад

Артур Бранд помог подтвердить, что экспонат на выставке — это именно та самая украденная картина, после чего ее переместили в музей Венло, где она находится на хранении. Детектив надеется, что после того, как полотно изучат, его вернут на законное место в Гданьск и снова выставят для всеобщего обозрения.