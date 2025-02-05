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В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

Он стал ворчливым из-за того, что его сон нарушили.

Источник: dierenwelzijnzeeland

В нидерландском Флиссингене в отеле возле моря гости нашли в своем номере неожиданного отдыхающего — спящего тюленя, сообщили в Фонде защиты животных Зеландии в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Постояльцы даже расслышали храп необычного «соседа».

«Мы довольно часто получаем странные сообщения, так что нас трудно удивить. Но в этом случае мы долго не могли поверить своим ушам. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сказали, что в одном из номеров отеля поселился тюлень», — рассказывают в зоозащитной организации.

Дело в том, что на местном пляже сдаются номера. Судя по снимкам, спящего тюленя было видно сквозь стеклянные двери дома. Он мирно сопел посреди комнаты, уютно обустроившись на полу.

Ворчливого из-за того, что его сон прервали, тюленя перенесли в более подходящие для него условия, уточнили в организации.

Ранее сообщалось о том, что первого корги-полицейского в Китае лишили «годовой премии» в виде лакомств из-за того, что он спал на работе и помочился в миску с едой. Пес по кличке Фузай хорошо выполнял задания по охране порядка. Кроме того, благодаря ему повысился престиж полицейских собак Вэйфана. Но угощения конфисковали из-за поведения на рабочем месте.

На защиту служебной собаки встали пользователи: «Бедняжка Фузай, целый год тяжелой работы — и остаться без премии. Сочувствую», — пишет один из них. Позже спящему на рабочем месте корги вручили подарок к Новому году по лунному календарю.