В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

Ранее сообщалось о том, что первого корги-полицейского в Китае лишили «годовой премии» в виде лакомств из-за того, что он спал на работе и помочился в миску с едой. Пес по кличке Фузай хорошо выполнял задания по охране порядка. Кроме того, благодаря ему повысился престиж полицейских собак Вэйфана. Но угощения конфисковали из-за поведения на рабочем месте.