В Нидерландах девушка отменила эвтаназию в последний момент. Что помешало

В Нидерландах девушка, решившаяся на эвтаназию, отказалась от нее в день процедуры. Это произошло, после того как медик задала финальный вопрос, уверена ли пациентка в своем решении. Daily Mail пересказал историю девушки.
22-летняя жительница города Лейден Роми, ее фамилия не упоминается, отстаивала право на проведение этой процедуры с момента достижения 18-летия. В детстве она пережила насилие, в результате страдала от анорексии и клинической депрессии. После почти четырех лет бюрократических войн с чиновниками девушки удалось добиться разрешения.
Все дело в том, что в Нидерландах эвтаназия проводится на добровольной основе. Однако есть важное условие: пациент/его родные/законные представители должны доказать, что нет перспективы на выздоровление.
В установленный день Роми раздала родным и врачам футболки с надписью «Жизнь — отстой». Врач еще раз ознакомил пациентку и ее семью с процедурой. В финале медик уточнила, уверена ли девушка в своем решении. Этот вопрос врачи обязаны задавать в соответствии с законом. В этот момент, буквально за минуту до запланированного укола, Роми расплакалась и приняла решение продолжить жить.
Вскоре после этого психическое состояние девушки вновь ухудшилось. Однако свое решение она не поменяла. Роми прошла курс психотерапии. В этом году она поступила в университет и поселилась в коммуне для престарелых в Роттердаме.
Что такое эвтаназия
Эвтаназия — это практика прекращения жизни пациента с целью прекращения его страданий. Пациент, о котором идет речь, зачастую неизлечимо болен или испытывает сильную боль. Само слово «эвтаназия» происходит от греческих слов eu (хорошо) и thanatos (смерть). Идея заключается в том, что вместо медленной и мучительной смерти позволить пациенту пережить относительно легкую смерть.
Различают активную и пассивную виды эвтаназии. Первая производится путем введение пациенту смертельной дозы некоего препарата. Вторая — отказ от поддерживающей терапии, то есть пациента оставляют без искусственного жизнеобеспечения, например без аппарата искусственной вентиляции легких или зонда для кормления.
Процедура прекращения жизни легализована в некоторых странах, среди которых: Испания, Бельгия, Нидерланды, несколько штатов США. Столицей эвтаназии считается Швейцария. В этом государстве работает единственная в мире компания, которая легально проводит эвтаназию для резидентов других стран.
Например, в 2019 году после перенесенного инсульта французский актер Ален Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Он отметил, что, если его овчарка будет еще жива на момент его смерти, он попросит врача сделать ей инъекцию, чтобы она тоже умерла. Сын актера Энтони Делон пообещал отцу, что будет сопровождать его, когда тот решится на этот шаг.
Французский актер умер 18 августа 2024 года на 89-м году жизни. Причина смерти не была названа. Вопреки желанию Делона его бельгийскую овчарку по кличке Лубо решили не усыплять.
Эвтаназия в России запрещена законом «Об основах охраны здоровья граждан России». В 45-й статье говорится: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента».