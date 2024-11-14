В Нидерландах девушка отменила эвтаназию в последний момент. Что помешало

Например, в 2019 году после перенесенного инсульта французский актер Ален Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Он отметил, что, если его овчарка будет еще жива на момент его смерти, он попросит врача сделать ей инъекцию, чтобы она тоже умерла. Сын актера Энтони Делон пообещал отцу, что будет сопровождать его, когда тот решится на этот шаг.